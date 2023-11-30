МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. ОПЕК+ предварительно договорился о сокращении добычи нефти

Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию о целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. После заседания мониторингового комитета проходит встреча всех глав делегаций ОПЕК+.

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ должны были состояться в Вене 25-26 ноября, но были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось дополнительное время, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.

Как сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в альянсе, ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. По словам делегатов, на которых ссылалось агентство, дополнительное снижение добычи будет включать продление Саудовской Аравией добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а также дополнительный вклад других участников — пока не ясно, какой именно.

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. В июне альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки (пока решение действует до конца года). Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.