МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти ОПЕК+ на первый квартал следующего года может приблизиться к 2 миллионам баррелей в сутки, в зависимости от исхода переговоров, передает агентство Reuters со ссылкой на одного из делегатов. ЕС предложил суровое наказание за нарушение потолка цен на российскую нефть

"Нефтедобывающие страны ОПЕК+, встречающиеся в четверг для обсуждения уровня добычи в 2024 году, нацелены на новые сокращения в первом квартале на уровне не менее 1,3 миллиона баррелей в сутки, сказал Reuters один из делегатов, участвующих в переговорах. Сокращение добычи может приблизиться к 2 миллионам баррелей в сутки в зависимости от результатов переговоров между членами ОПЕК+ в четверг", — говорится в сообщении издания.

ОПЕК+ в рамках соглашения с ноября прошлого года сократило добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца текущего года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении действия соглашения на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

У этих двух стран есть и дополнительные ("добровольные") сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в день.