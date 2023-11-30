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2023
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Саудовская Аравия оставит в силе ограничения в рамках ОПЕК+ на 2024 год
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Саудовская Аравия в начале будущего года продолжит придерживаться сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ — на 1 миллион баррелей в сутки от расчётного уровня, передает агентство... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в начале будущего года продолжит придерживаться сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ — на 1 миллион баррелей в сутки от расчётного уровня, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.
"Саудовская Аравия сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки в начале 2024 года по условиям соглашения ОПЕК+, подписанного в четверг, а Россия внесет свой вклад в сокращение на 500 000 баррелей в сутки, сказал Рейтеру делегат ОПЕК+. Ожидается, что другие члены альянса производителей также внесут свой вклад в дополнительное сокращение, добавил источник", — говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может достигнуть двух миллионов баррелей в сутки.