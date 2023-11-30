МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в начале будущего года продолжит придерживаться сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ — на 1 миллион баррелей в сутки от расчётного уровня, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

"Саудовская Аравия сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки в начале 2024 года по условиям соглашения ОПЕК+, подписанного в четверг, а Россия внесет свой вклад в сокращение на 500 000 баррелей в сутки, сказал Рейтеру делегат ОПЕК+. Ожидается, что другие члены альянса производителей также внесут свой вклад в дополнительное сокращение, добавил источник", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может достигнуть двух миллионов баррелей в сутки.