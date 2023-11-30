МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Алжир согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в январе на 50 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамеда Аркаба. Саудовская Аравия оставит в силе ограничения в рамках ОПЕК+ на 2024 год

Также со ссылкой на Аркаба отмечается, что страны ОПЕК+ могут собраться снова до конца года.

Ранее в четверг Reuters со ссылкой на свои источники в альянсе сообщал, что ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. По словам делегатов, на которых ссылалось агентство, дополнительное снижение добычи будет включать продление Саудовской Аравией добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а также дополнительный вклад других участников — пока не ясно, какой именно.

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.