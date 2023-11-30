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2023
https://1prime.ru/oil/20231130/842426362.html
Ангола не согласна с понижением ее квоты на добычу в ОПЕК+
Нефть
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Переговоры глав делегаций ОПЕК+ затянулись, поскольку Ангола не соглашается с предложенной ей квотой на добычу нефти на 2024 год, которая ниже, чем была утверждена в июле, сообщил... ПРАЙМ, 30.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Переговоры глав делегаций ОПЕК+ затянулись, поскольку Ангола не соглашается с предложенной ей квотой на добычу нефти на 2024 год, которая ниже, чем была утверждена в июле, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Ангола не соглашается с уровнем (добычи — прим. ред.)", — сказал он.
Источник подтвердил, что Анголе предлагают квоту в 1,1 миллиона баррелей в сутки, что на 180 тысяч баррелей ниже уровня, установленного в июле (1,28 миллиона баррелей).
При этом, предельный уровень для Республики Конго в 2024 году составит 277 тысяч баррелей в сутки, что на 1 тысячу баррелей больше, чем было назначено на встрече в июле. Квота Нигерии должна составить 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с плановым уровнем в 1,38 миллиона.
Источник также отметил, что в итоговое коммюнике не будет включено сокращение добычи — только отдельные страны сделают заявления.