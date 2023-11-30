МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Переговоры глав делегаций ОПЕК+ затянулись, поскольку Ангола не соглашается с предложенной ей квотой на добычу нефти на 2024 год, которая ниже, чем была утверждена в июле, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Алжир согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в январе

"Ангола не соглашается с уровнем (добычи — прим. ред.)", — сказал он.

Источник подтвердил, что Анголе предлагают квоту в 1,1 миллиона баррелей в сутки, что на 180 тысяч баррелей ниже уровня, установленного в июле (1,28 миллиона баррелей).

При этом, предельный уровень для Республики Конго в 2024 году составит 277 тысяч баррелей в сутки, что на 1 тысячу баррелей больше, чем было назначено на встрече в июле. Квота Нигерии должна составить 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с плановым уровнем в 1,38 миллиона.

Источник также отметил, что в итоговое коммюнике не будет включено сокращение добычи — только отдельные страны сделают заявления.