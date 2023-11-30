2023-11-30T20:10:51+03:00
2023-11-30T20:10:51+03:00
2023-11-30T20:10:51+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231130/842426467.html
США продолжат работать над сохранением потолка цен на нефть из России
Нефть
Новости
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США продолжат усилия по сохранению действия потолка цен на российскую нефть, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк. "Вы все видели тех, кто следует этому... ПРАЙМ, 30.11.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, сша, потолок цен на нефть, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. США продолжат усилия по сохранению действия потолка цен на российскую нефть, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
"Вы все видели тех, кто следует этому механизму. Есть те, кто избегает ценового потолка. Мы определенно продолжим усилия по продолжению этого", — сообщил он журналистам на брифинге в четверг.
Турк также добавил, что американское минэнерго работает с министерством финансов США, госдепартаментом и Белым домом над поддержкой действия данного механизма.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.