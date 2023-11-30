ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. США продолжат усилия по сохранению действия потолка цен на российскую нефть, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк. Потолок цен на нефть не повлиял на Россию, пишет СМИ

"Вы все видели тех, кто следует этому механизму. Есть те, кто избегает ценового потолка. Мы определенно продолжим усилия по продолжению этого", — сообщил он журналистам на брифинге в четверг.

Турк также добавил, что американское минэнерго работает с министерством финансов США, госдепартаментом и Белым домом над поддержкой действия данного механизма.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.