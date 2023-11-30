МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ дополнительно добровольно сократят добычу нефти на 163 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, сообщило эмиратское новостное агентство WAM. Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти

"Объединенные Арабские Эмираты осуществят дополнительное добровольное сокращение добычи на 163 тысячи баррелей в сутки, начиная с 1 января 2024 года и до конца марта 2024 года, в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", — говорится в сообщении агентства.

Таким образом, уточняется в сообщении, до конца марта 2024 года добыча в ОАЭ составит 2,912 миллиона баррелей в сутки.

Агентство поясняет, что это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 144 тысячи баррелей в сутки, объявленному ОАЭ в апреле 2023 года, которое действует до конца декабря 2024 года.