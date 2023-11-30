МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ на встрече в четверг приняли решение до конца первого квартала 2024 года добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти

"Секретариат ОПЕК отметил заявление ряда стран ОПЕК+ о дополнительных добровольных сокращениях добычи в общей сложности на 2,2 миллиона баррелей в сутки, направленных на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков", — сообщила организация.

Эти сокращения будут рассчитываться от квот на добычу нефти, утвержденных на встрече ОПЕК+ в июне 2023 года, и дополняют добровольные сокращения, объявленные в апреле 2023 года и продленные до конца 2024 года, добавили в ОПЕК.

Вице-премьер России Александр Новак ранее в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что общие дополнительные добровольные сокращения добычи нефти всеми странами ОПЕК+ составят в первом квартале 2024 года более 2 миллионов баррелей в сутки. В частности, Саудовская Аравия продолжит сокращать свою добычу на 1 миллион баррелей в сутки, Россия углубит сокращение экспорта с текущих 300 тысяч баррелей до 500 тысяч баррелей. Остальные страны альянса сократят добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

Также о дополнительных добровольных сокращениях объявили Ирак (223 тысячи баррелей в сутки), ОАЭ (163 тысячи баррелей в сутки), Кувейт (135 тысяч), Казахстан (82 тысячи), Алжир (51 тысяча), Оман (42 тысячи). Эти данные приводит ОПЕК. Таким образом, все перечисленные страны приняли на себя добровольные обязательства в объеме 2,196 миллиона баррелей в сутки.