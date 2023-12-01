МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бразилия на мировом рынке нефти довольно крупный производитель, после ее вступления в ОПЕК+ альянс будет занимать примерно 44% мировой добычи нефти, сказал РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Новак рассказал о влиянии решения ОПЕК+ по добыче нефти

Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса.

"Бразилия является относительно крупным по мировым меркам производителем нефти — порядка 3 миллионов баррелей в сутки. Притом за последние десять лет эта страна расширила производство в полтора раза, а с момента создания ОПЕК+ в 2016 году — на 500 тысяч баррелей в сутки", — прокомментировал эксперт. Для сравнения, у крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+ Саудовской Аравии с января добыча будет около 9 миллионов баррелей в сутки.

Собеседник агентства подчеркнул, что пока на Бразилию не накладываются никакие ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+.

"Присоединение Бразилии к странам, подписавшим соглашение — это прекрасная новость. Более того, на мой взгляд, это самая интересная новость по итогам заседания", — охарактеризовал Фролов произошедшее событие.

"ОПЕК+ сейчас с Бразилией будет занимать примерно 44% мировой добычи", — заключил он.