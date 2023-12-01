МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, Россия продолжит работу в этом формате, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков рассказал о контактах России по линии ОПЕК+

По словам пресс-секретаря президента России, ОПЕК+ участвует в стабилизации энергетических рынков, а также вносит вклад в создание условий для поддержания цен на основные энергоносители на сбалансированном уровне.

"Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", — отметил Песков.

Ранее Бразилия заявила о намерении присоединиться к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года. Эксперты отметили, что Бразилия на мировом рынке нефти является крупным производителем, после ее вступления в ОПЕК+ альянс будет занимать примерно 44 процента мировой добычи нефти.