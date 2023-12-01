2023-12-01T13:14:32+03:00
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2023-12-01T13:14:32+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231201/842432459.html
Песков оценил роль ОПЕК+ в поддержании баланса цен на нефть
Нефть
Новости
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ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, Россия продолжит работу в этом формате, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам... ПРАЙМ, 01.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, опек, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, Россия продолжит работу в этом формате, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, ОПЕК+ участвует в стабилизации энергетических рынков, а также вносит вклад в создание условий для поддержания цен на основные энергоносители на сбалансированном уровне.
"Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", — отметил Песков.
Ранее Бразилия заявила о намерении присоединиться к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года. Эксперты отметили, что Бразилия на мировом рынке нефти является крупным производителем, после ее вступления в ОПЕК+ альянс будет занимать примерно 44 процента мировой добычи нефти.