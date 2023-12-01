МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Вступление в ОПЕК+ такой крупной нефтедобывающей страны, как Бразилия, можно считать позитивным фактором, увеличение доли добываемой альянсом нефти позволит сделать цены на нефть более управляемыми, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе, следует из официального коммюнике альянса по итогам встречи глав всех делегаций в четверг в формате онлайн-конференции. При этом какую-то квоту на добычу она может получить не раньше июня — именно тогда запланировано следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+.

Таким образом, Бразилия пока не будет участвовать в соглашении об ограничении объемов добычи, но в дальнейшем, по словам эксперта, это возможно.

"Вступление в альянс крупного нефтедобытчика можно считать позитивным фактором, поскольку доля добываемой картелем нефти возрастет, а следовательно, цены на нефть станут более управляемыми", — прокомментировал Потавин, добавив, что в сентябре добыча там составила 3,672 миллиона баррелей нефти в сутки. Бразилия — крупнейшая нефтедобывающая страна в Латинской Америке, заключил он.

Ранее в пятницу замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов уточнил агентству, что ОПЕК+ с Бразилией будет занимать примерно 44% мировой добычи.

Согласно данным Национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.