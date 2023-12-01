МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бразилия, которая присоединяется к ОПЕК+ в январе, пока не будет иметь квот, то есть обязательств, а сохраняющиеся планы госкомпании Petrobras нарастить добычу нефти лишь может дополнительно обострить проблему дисбаланса в обязательствах участников альянса, которая сводится к тому, что основное бремя сокращений добычи нефти несет Саудовская Аравия, прокомментировал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе, следует из официального коммюнике альянса по итогам встречи в четверг в формате онлайн-конференции. А ранее в пятницу глава Petrobras Жан-Поль Пратеш заявил в СМИ, что определённой ожидаемой квоты у страны пока нет. При этом какой-либо целевой уровень добычи для Бразилии может быть установлен не раньше июня — именно тогда запланировано следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором принимаются такие решения.

Родионов отмечает, что решение Бразилии присоединиться к ОПЕК+ "несколько расходится" с планами Petrobras наращивать добычу за счет освоения подсолевых месторождений нефти, расположенных на шельфе Атлантики. По его словам, компания планировала увеличить добычу углеводородов с 2,8 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента в 2024 году до 3 миллионов в 2026 году и 3,2 миллиона в 2028 году.

"Рост добычи в Бразилии углубит ключевую проблему ОПЕК+, которая сводится к тому, что основное бремя сделки несет Саудовская Аравия, тогда как ряд стран ОПЕК (в частности, Ирак) не полностью выполняют взятые на себя обязательства. Это даже в нынешних условиях влияет на эффективность сделки, с чем и был во многом связан факт затягивания ноябрьских переговоров ОПЕК+", — заключил эксперт.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в четверг приняли решение до конца первого квартала следующего года дополнительно, но "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них на Саудовскую Аравию придется 1 миллион, на Россию — 500 тысяч баррелей. На остальные страны альянса — суммарно 700 тысяч баррелей в сутки, в частности, на Ирак — 223 тысячи баррелей в сутки, ОАЭ — 163 тысячи баррелей в сутки, Кувейт — 135 тысяч, Казахстан — 82 тысячи, Алжир — 51 тысяча, Оман — 42 тысячи.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.