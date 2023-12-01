МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году является "горько-сладкой" победой для Саудовской Аравии, главного конкурента России на мировом рынке сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Rystad Energy. Песков оценил роль ОПЕК+ в поддержании баланса цен на нефть

Аналитики выразили сомнения в эффективности такого решения из-за его добровольного характера и отсутствия конкретных квот для каждой страны-участницы. Они предположили, что в будущем будет гораздо сложнее договориться о новых сокращениях добычи.

"Участники рынка, вероятно, будут сильно сомневаться в том, что отдельные страны действительно сократят добычу в соответствии с добровольными обязательствами", — заявил руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.

Эксперты также отметили неудачные попытки Саудовской Аравии добиться резкого сокращения добычи от всех участников ОПЕК+, что негативно сказывается на единстве группы и её способности влиять на глобальный баланс спроса и предложения на рынке нефти.

В целом, решение ОПЕК+ можно рассматривать как компромисс, но долгосрочные последствия для альянса остаются неясными, заключили в издании.