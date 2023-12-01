2023-12-01T17:29:16+03:00
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2023-12-01T17:29:16+03:00
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https://1prime.ru/oil/20231201/842436085.html
Решение ОПЕК+ назвали "горько-сладкой" победой главного конкурента России
Нефть
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Решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году является "горько-сладкой" победой для Саудовской Аравии, главного конкурента России на мировом рынке сырья,... ПРАЙМ, 01.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, опек, саударавия, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году является "горько-сладкой" победой для Саудовской Аравии, главного конкурента России на мировом рынке сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Rystad Energy.
Аналитики выразили сомнения в эффективности такого решения из-за его добровольного характера и отсутствия конкретных квот для каждой страны-участницы. Они предположили, что в будущем будет гораздо сложнее договориться о новых сокращениях добычи.
"Участники рынка, вероятно, будут сильно сомневаться в том, что отдельные страны действительно сократят добычу в соответствии с добровольными обязательствами", — заявил руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.
Эксперты также отметили неудачные попытки Саудовской Аравии добиться резкого сокращения добычи от всех участников ОПЕК+, что негативно сказывается на единстве группы и её способности влиять на глобальный баланс спроса и предложения на рынке нефти.
В целом, решение ОПЕК+ можно рассматривать как компромисс, но долгосрочные последствия для альянса остаются неясными, заключили в издании.