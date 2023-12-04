АЛМА-АТА, 4 дек — ПРАЙМ. Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "Казтрансойл" с 2024 года повысит тариф на прокачку по нефтепроводу "Туймазы – Омск — Новосибирск-2" (ТОН-2), по которому, в частности, осуществляется транзит российской нефти в Китай и Узбекистан, сообщила пресс-служба предприятия. "Казтрансойл" нарастит транзит нефти из России в Узбекистан

"С 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода "ТОН-2" составит 2,1 доллара США за 1 тонну (без НДС). С 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2023 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода "ТОН-2" составляет 799,455 тенге (1,7 доллара по текущему курсу Национального банка Казахстана – ред.) за 1 тонну (без НДС)", — говорится в сообщении.

Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 км осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.

"Казтрансойл" и "Роснефть" в мае продлили договор о ежегодном транзите в Китай 10 миллионов тонн российской нефти до 2034 года. Транспортировка осуществляется через магистральный нефтепровод "Туймазы — Омск — Новосибирск-2".