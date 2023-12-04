ЛУГАНСК, 4 дек — ПРАЙМ. Украинские БПЛА ночью атаковали нефтебазу в Луганске, рассказал РИА Новости представитель военной номенклатуры ЛНР. Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

"В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщается, возгорание произошло в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.

На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили две зенитные ракеты C-200 ВСУ над Азовским морем.