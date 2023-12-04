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2023
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В Луганске заявили об атаке украинского БПЛА на нефтебазу
Нефть
Новости
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Украинские БПЛА ночью атаковали нефтебазу в Луганске, рассказал РИА Новости представитель военной номенклатуры ЛНР. "В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", —... ПРАЙМ, 04.12.2023
нефть, энергетика, впк, экономика, новости, россия, украина, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛУГАНСК, 4 дек — ПРАЙМ. Украинские БПЛА ночью атаковали нефтебазу в Луганске, рассказал РИА Новости представитель военной номенклатуры ЛНР.
"В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщается, возгорание произошло в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.
На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили две зенитные ракеты C-200 ВСУ над Азовским морем.