МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. США в январе-сентябре текущего года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов — в результате она стала главным экспортным товаром страны впервые как минимум с 2009 года, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны. Байден рекордно истощил стратегический запас нефти США, передает Fox News

Согласно данным ведомства, с 2009 по 2021 годы первую и вторую строку основной экспортной продукции США делили самолеты и нефтепродукты. Первые были главными в 2009 и 2010 годах, а также шесть лет с 2015 по 2020 годы, в остальные годы — нефтепродукты.

Ситуация изменилась в 2022 году, когда нефть сначала вытеснила самолеты со второго места, а через год — уже нефтепродукты. Это произошло из-за сильного сокращения стоимости поставок последних — на 19%, до 83 миллиардов долларов, при этом экспорт нефти также снизился в годовом выражении на 3% — до 86 миллиардов долларов. Впервые в топ-5 сырье вошло в 2018 году.

На третьем месте расположились самолеты, продажи которых за рубеж выросли на 19% — до 81 миллиарда долларов. Газ, который вошел в топ-5 лишь в 2021 году, в этом году занял четвертое место на фоне падения стоимости поставок почти на треть — до 50 миллиардов долларов. Наконец, пятерку лидеров замыкают автомобили (+11%, 48 миллиардов долларов).

Последние три года состав пятерки главных экспортных продуктов США не меняется, до этого туда входили в разные годы лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей и золото.