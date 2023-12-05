МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Влияние мер ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке иногда имеет отложенных характер, но координация участников организации продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение ОПЕК+ назвали "горько-сладкой" победой главного конкурента России

"Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", — ответил Песков журналистам на утверждение о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и не демонстрирует стабильности.

Ранее ОПЕК+ приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году. Издание Bloomberg писало, что эта мера является "горько-сладкой" победой для Саудовской Аравии, главного конкурента России на мировом сырьевом рынке.