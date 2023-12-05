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2023
https://1prime.ru/oil/20231205/842459810.html
Песков прокомментировал влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок
Нефть
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Влияние мер ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке иногда имеет отложенных характер, но координация участников организации продолжается, заявил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 05.12.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, нефть, россия, опек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Влияние мер ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке иногда имеет отложенных характер, но координация участников организации продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", — ответил Песков журналистам на утверждение о том, что и по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и не демонстрирует стабильности.
Ранее ОПЕК+ приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году. Издание Bloomberg писало, что эта мера является "горько-сладкой" победой для Саудовской Аравии, главного конкурента России на мировом сырьевом рынке.