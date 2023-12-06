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Венесуэла выдвинула требование нефтекомпаниям на спорном шельфе Эссекибо
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море,... ПРАЙМ, 06.12.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, венесуэла, николас мадуро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров.
"Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства", — сказал Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства, которое транслировала его администрация в социальных сетях.
Также Венесуэла начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на территории Эссекибо, следует из слов Мадуро.
"PDVSA (крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы) создаст подразделение PDVSA-Эссекибо, и мы начнем незамедлительно выдавать лицензии на разведку и добычу газа и нефти", — сказал Мадуро на заседании федерального совета.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо в Гайане прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.