МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ежемесячный доход Москвы от экспорта нефти сейчас выше, чем до начала Специальной военной операции на Украине, пишет Bloomberg. В США заявили о провале "потолка цен" на российскую нефть

По данным издания, в октябре Россия получила от продажи нефти 11,3 миллиарда долларов, что составило 31 процент всех поступлений в бюджет. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

В агентстве отметили, что за первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70 процентов российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены. В 2023 году Россия экспортировала почти 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки (б/с) и около 11 миллиардов долларов ушло на спред поставок.

Однако побочным продуктом ограничений стало изменение финансовой архитектуры нефтяной и морской торговли таким образом, что возвращение к первоначальной версии даже после окончания конфликта на Украине окажется затруднительным. Это усилило опасения по поводу экологической катастрофы.

"После того, как теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию начал использовать такой крупный производитель, как Россия, они стали более распространенными", — считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман.

Если Запад не предпримет срочные меры для того, чтобы эти сомнительные альтернативы его услугам стали слишком дорогими для пользователей, они естественным образом вольются в рынок и станут его частью, предупредил он.

Пока же значение теневого флота растет — только в этом году он перевез около 45% российской нефти. Заинтересованные в получении прибыли трейдеры и судовладельцы помогли России обойти ограничения. Благодаря этому ее налоговые прибыли от нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь.

Власти Греции, в свою очередь, заявили, что не в силах предотвратить теневые перевозки российской нефти вблизи своего побережья. Большая часть перевозок происходит в международных водах, которые начинаются в шести милях от береговой линии в Лаконском заливе.

Ранее издание Politico отметило, что введение "потолка цен" на российскую нефть не дало никаких результатов.

С 5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года в силу вступило эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты.