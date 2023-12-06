МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ может продлить последние сокращения добычи нефти после первого квартала следующего года, пишет агентство Bloomberg. Минфин США призвал G7 к жесткому контролю за торговлей российской нефтью

"Алжир заявил, что ОПЕК+ может продлить последние ограничения на поставки нефти после первого квартала следующего года", — говорится в сообщении агентства.

По словам министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамеда Аркаба, сокращения альянса "направлены на то, чтобы привести международный рынок нефти в соответствие с его внутренними фундаментальными показателями", также сообщает Bloomberg.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября решили в первом квартале следующего года добровольно, то есть вне квот, сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран дополнительно уберет с рынка суммарно 700 тысяч баррелей. Россия, в свою очередь, на этот срок продлевает и углубляет сокращение нефтяного экспорта до 500 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей будет приходиться на нефть, а 200 тысяч — на нефтепродукты.

Также были скорректированы квоты ряда африканских стран на следующий год — снизился предельный уровень добычи нефти для Анголы и немного повысился для Конго и Нигерии. Это в итоге понизит квоты альянса в 2024 году на 59 тысяч баррелей в сутки дополнительно к объявленному ранее углублению сокращений на 1,4 миллиона баррелей. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.