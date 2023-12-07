АСТАНА, 7 дек — ПРАЙМ. Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о поставках нефти с Россией, следует из текста опубликованного документа. Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн

Согласно тексту документа, отменяется временное периодическое таможенное декларирование нефти из России при ее транспортировке в Казахстан.

Тем не менее, поправки не будут распространяться на поставки нефти через трубопроводы в период с 2023 по 2024 годы.

В Казахстане ранее заявляли, что страна сократит добычу нефти на 82 000 баррелей в сутки с января 2024 года в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время, вице-премьер России Александр Новак заявил, что объем поставок нефти в Казахстан будет увеличен на 500 000 баррелей в сутки.

Протокол будет отправлен на подпись президенту Казахстана после процесса ратификации в парламенте.

Протокол ранее был подписан в Москве 18 июля 2022 года. В соответствии с соглашением нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вывозимые с 1 января 2014 года из России в Казахстан, в целях учета подлежат таможенному декларированию в России, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.