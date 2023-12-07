МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Коалиционное правительство Болгарии согласилось с 1 марта прекратить существующие льготы для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, следует из слов председателя комитета по бюджету и финансам кабмина Йордана Цонева. Лукойл пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии

"Коалиционное правительство — ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") и ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") согласилось с 1 марта 2024 года прекратить действие болгарских льгот на запрет ЕС на экспорт продуктов российской нефти", — заявил в четверг Цонев журналистам, его слова передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Цонев добавил, что законопроект предписывает национальному таможенному агентству до 31 декабря провести проверку для выявления количества нефтепродуктов на складах "Нефтохима". По его словам, их придется экспортировать, чтобы они не занимали склады.

В ноябре Народное собрание (парламент) Болгарии не поддержал законопроект, согласно которому НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе должен был перестать перерабатывать российскую нефть в трехдневный срок. Парламент зато установил, что с 1 января 2024 года предприятию в Бургасе будет запрещен экспорт нефтепродуктов, а с марта ему запретят перерабатывать российскую нефть.

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

Ранее компания "Лукойл" заявила, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализировав в том числе возможность продажи бизнеса в стране.