2023-12-07T20:15:00+03:00
2023-12-07T20:19:24+03:00
2023-12-07T20:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231207/842501020.html
Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов впервые с 29 июня
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, а стоимость марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель, следует из данных торгов. По... ПРАЙМ, 07.12.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, а стоимость марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% — до 73,82 доллара за баррель, опустившись ниже 74 долларов впервые с 29 июня. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,46%, до 69,06 доллара.