МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, а стоимость марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% — до 73,82 доллара за баррель, опустившись ниже 74 долларов впервые с 29 июня. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,46%, до 69,06 доллара.