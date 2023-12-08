МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Восполнение ресурсной базы "Русснефти" превысит в 2023 году 100% по отношению к добыче, сообщил вице-президент компании по геологии и разработке Евгений Пицюра. Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 22,8 процента

"Восполнение ресурсной базы на объектах "Русснефти" превысит 100% по отношению к добыче. Новых крупных залежей нефти на старых объектах наши геологи не открывали. Основные наши усилия в настоящий период сосредоточены на изучении новых лицензионных участков, приобретенных компанией в 2021–2022 годах. Там проводятся сейсморазведочные работы, которые будут продолжены и в следующем году", — сказал он в интервью корпоративной газете "Время Русснефти".

Он отметил, что интенсивное разбуривание Тагринского и Верхне-шапшинского месторождений в Западной Сибири "Русснефть" ведет уже восьмой год, и эта программа вступила в завершающую фазу. На каждом из этих участков недр построено больше 300 скважин.

"Мы продолжаем изучать эти площади. Однако приоритет теперь сдвигается в сторону Восточно-Каменного месторождения, где в ближайшее время будет сосредоточен основной объем бурения. Возможности по бурению есть во всех регионах, но их надо соотносить с условиями рынка. Экономическая ситуация позволяет приступить к строительству нескольких скважин в Ульяновской области", — добавил он.

В следующем году "Русснефть", по его словам, планирует сосредоточить основное внимание на разработке трудных запасов тюменской и викуловской свит на Восточно-Каменном месторождении.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.