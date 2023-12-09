БАГДАД, 9 дек — ПРАЙМ. Ирак поддерживает призыв генерального секретаря ОПЕК отклонить любое соглашение, касающееся отказа от ископаемого топлива, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. Fitch повысило прогноз биржевых цен на газ и нефть на 2024 год

В пятницу генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс обратился с письмом к членам объединения с просьбой отклонить любые формулировки, касающиеся поэтапного отказа от ископаемого топлива в проекте итогового соглашения проходящего в Дубае климатического саммита ООН (COP28).

По словам представителя министерства нефти, глава ведомства Хайян Абдулгани поручил иракской делегации, участвующей в климатической конференции (COP28) ООН в Дубае, добиться того, чтобы в формулировке итогового заявления подчеркивалось "сотрудничество стран мира в сокращении выбросов и отказ от попыток нацеливаться на ископаемое топливо и нарушать права стран-производителей и их народов".

"Ирак поддерживает то, что было заявлено в содержании послания генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отвергая любой текст или формулировку, нацеленную на энергетику, то есть на ископаемое топливо, а не на сокращение выбросов", — сообщил Асем Джихад.

Проект соглашения по итогам климатического саммита ООН (COP28) в Дубае включает ряд вариантов будущего использования ископаемого топлива, который является самым спорным вопросом на саммите.

К моменту завершения конференции 12 декабря страны должны достичь консенсуса по этому вопросу. В текст, который еще находится на стадии обсуждения, включены пять возможных вариантов.

В частности, в нем содержится призыв к странам "предпринимать дальнейшие действия в это критическое десятилетие в направлении поэтапного отказа от ископаемого топлива в соответствии с передовыми научными достижениями", а также "в направлении поэтапного отказа от ископаемого топлива в соответствии с передовыми научными достижениями, путями достижения максимального показателя глобального потепления в 1,5%, принципами и положениями Парижского соглашения".

Кроме того, текст предусматривает вариант "поэтапного отказа от ископаемого топлива, признавая необходимость достижения пика его потребления в этом десятилетии и подчеркивая важность того, чтобы энергетический сектор был преимущественно свободен от ископаемого топлива задолго до 2050 года", а также "поэтапного отказа от использования ископаемого топлива и быстрое сокращение его использования, чтобы достичь нулевого уровня выбросов CO2 в энергетических системах к середине столетия или примерно к этому сроку". Помимо этих вариантов есть и предложение не вставлять в текст соглашения по итогам конференции ни слова о будущем использовании ископаемого топлива.