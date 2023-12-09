Миннефти Ирака: Багдад отклонит все соглашения по отказу от ископаемого топлива
БАГДАД, 9 дек — ПРАЙМ. Ирак поддерживает призыв генерального секретаря ОПЕК отклонить любое соглашение, касающееся отказа от ископаемого топлива, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В пятницу генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс обратился с письмом к членам объединения с просьбой отклонить любые формулировки, касающиеся поэтапного отказа от ископаемого топлива в проекте итогового соглашения проходящего в Дубае климатического саммита ООН (COP28).
По словам представителя министерства нефти, глава ведомства Хайян Абдулгани поручил иракской делегации, участвующей в климатической конференции (COP28) ООН в Дубае, добиться того, чтобы в формулировке итогового заявления подчеркивалось "сотрудничество стран мира в сокращении выбросов и отказ от попыток нацеливаться на ископаемое топливо и нарушать права стран-производителей и их народов".
"Ирак поддерживает то, что было заявлено в содержании послания генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отвергая любой текст или формулировку, нацеленную на энергетику, то есть на ископаемое топливо, а не на сокращение выбросов", — сообщил Асем Джихад.
Проект соглашения по итогам климатического саммита ООН (COP28) в Дубае включает ряд вариантов будущего использования ископаемого топлива, который является самым спорным вопросом на саммите.
К моменту завершения конференции 12 декабря страны должны достичь консенсуса по этому вопросу. В текст, который еще находится на стадии обсуждения, включены пять возможных вариантов.
В частности, в нем содержится призыв к странам "предпринимать дальнейшие действия в это критическое десятилетие в направлении поэтапного отказа от ископаемого топлива в соответствии с передовыми научными достижениями", а также "в направлении поэтапного отказа от ископаемого топлива в соответствии с передовыми научными достижениями, путями достижения максимального показателя глобального потепления в 1,5%, принципами и положениями Парижского соглашения".
Кроме того, текст предусматривает вариант "поэтапного отказа от ископаемого топлива, признавая необходимость достижения пика его потребления в этом десятилетии и подчеркивая важность того, чтобы энергетический сектор был преимущественно свободен от ископаемого топлива задолго до 2050 года", а также "поэтапного отказа от использования ископаемого топлива и быстрое сокращение его использования, чтобы достичь нулевого уровня выбросов CO2 в энергетических системах к середине столетия или примерно к этому сроку". Помимо этих вариантов есть и предложение не вставлять в текст соглашения по итогам конференции ни слова о будущем использовании ископаемого топлива.
https://1prime.ru/oil/20231209/842516347.html