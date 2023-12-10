МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Попытка западных государств огранить цены на российскую нефть завершилась провалом, поскольку чистая прибыль от продажи нефти за последние месяцы достигла рекордного уровня с момента начала конфликта с Украиной, передает индийский англоязычный телеканал WION. Fitch повысило прогноз биржевых цен на газ и нефть на 2024 год

Канал напоминает, что Запад ввел ценовой потолок на российскую нефть на уровне не более $60 за баррель, однако на сегодняшний день ежемесячные доходы России от экспорта нефти стремительно растут и, более того, благодаря установлению потолка цен парадоксальным образом получили выгоду десятки судоходных компаний, действия которых трудно отследить.

Ссылаясь на данные агентства Bloomberg, канал WION отмечает, что в октябре 2023 года Российская Федерация заработала на поставках "черного золота" $11,3 млрд, что стало "дырой" в западных нефтяных санкциях.

При этом подчеркивается, что указанная сумма октябрьских доходов составляет 31% от общих месячных доходов госбюджета России и является самой крупной прибылью страны от поставок нефти с мая 2022 года.

Вместе с тем телеканал сообщает, что от введения Западом ограничений принесло выгоду десяткам судоходных компаний, ведь свыше 45% нефти из России транспортировалось при помощи "теневого флота", что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

Активное участие в этой транспортировке, как сообщает WION, принимает греческий коммерческий флот. Утверждается, что в 2023 году греческие суда перевезли больше российской нефти, чем любая другая страна. На долю греков пришлось около 25% всех поставок нефти из России.