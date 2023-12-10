МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Российская нефть Urals в конце следующего года будет стоить около 65 долларов за баррель, а разница с ценой с Brent составит около 10 долларов, такое мнение РИА Новости выразил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Нефтяные доходы России парадоксальным образом растут, передает WION

"На основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая рынком цена нефти Brent составит на конец следующего года около 75 долларов за баррель. Разница между ценой Brent и Urals снижается, можно ожидать, что к концу следующего года она составит около 10 долларов за баррель. Соответственно, ожидаемая цена Urals на конец следующего года — около 65 долларов за баррель", — считает аналитик.

По данным Минфина, средняя цена нефти Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в ноябре составила 72,84 доллара за баррель.

Также Осадчий дал прогноз курса рубля на будущий год. "С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар. Достижение в следующем году уровня 200 рублей за доллар маловероятно", — заявил аналитик.

В целом же, по его словам, происходит стабилизация курса рубля: размах колебаний (разница между максимумом и минимумом) за год снизился более чем в два раза: в если в 2022 году размах колебаний составил 69 рублей за доллар, то в 2023 году – 34 рубля. "Можно предположить, что в 2024 году стабилизация рубля продолжится. Также в следующем году более вероятно сохранение тенденции ослабления рубля", — добавил Осадчий.

В конце октября Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включив в документ прогноз для нефти Brent, и по итогам текущего года ожидает ее в среднем на уровне 83 доллара за баррель. Стоимость Brent в следующем году ЦБ РФ прогнозирует в среднем на уровне 80 долларов за баррель.