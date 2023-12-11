МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых покупателей из Северной Азии, что поставит полный объем нефти в следующем месяце, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Saudi Aramco сократила цены для Азии на январь, пишет СМИ

"Saudi Aramco уведомила по меньшей мере трех североазиатских покупателей о том, что она поставит полный контрактный объем нефти в январе 2024 года", — пишет агентство.

Как отметили источники, поскольку январские цены Aramco на нефть в Азию были намного выше ожиданий рынка, некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, крупнейшем покупателе саудовской нефти, попросили сократить поставки.

Китайские НПЗ запланировали загрузку в январе около 40 миллионов баррелей по сравнению с почти 46 миллионами баррелей в декабре, сообщили источники. Также агентство указывает, что несмотря на высокие цены Саудовской Аравии, НПЗ в других североазиатских странах не просили о снижении планируемого объема поставок.

Ранее в декабре агентство сообщало, что Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии на январь впервые за семь месяцев, уменьшив их также для других регионов. В частности, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 0,5 доллара за баррель, став таким образом на 3,5 доллара за баррель выше цены корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали сокращения стоимости нефти марки Arab Light на 1 доллар.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября решили в первом квартале следующего года добровольно, то есть вне квот, сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран дополнительно уберет с рынка суммарно 700 тысяч баррелей.