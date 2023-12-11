МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых покупателей из Северной Азии, что поставит полный объем нефти в следующем месяце, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Добыча нефти

Saudi Aramco сократила цены для Азии на январь, пишет СМИ

"Saudi Aramco уведомила по меньшей мере трех североазиатских покупателей о том, что она поставит полный контрактный объем нефти в январе 2024 года", — пишет агентство.

Как отметили источники, поскольку январские цены Aramco на нефть в Азию были намного выше ожиданий рынка, некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, крупнейшем покупателе саудовской нефти, попросили сократить поставки.

Китайские НПЗ запланировали загрузку в январе около 40 миллионов баррелей по сравнению с почти 46 миллионами баррелей в декабре, сообщили источники. Также агентство указывает, что несмотря на высокие цены Саудовской Аравии, НПЗ в других североазиатских странах не просили о снижении планируемого объема поставок.

Ранее в декабре агентство сообщало, что Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии на январь впервые за семь месяцев, уменьшив их также для других регионов. В частности, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 0,5 доллара за баррель, став таким образом на 3,5 доллара за баррель выше цены корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали сокращения стоимости нефти марки Arab Light на 1 доллар.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября решили в первом квартале следующего года добровольно, то есть вне квот, сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран дополнительно уберет с рынка суммарно 700 тысяч баррелей.