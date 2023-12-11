АЛМА-АТА, 11 дек — ПРАЙМ. Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "Казтрансойл" по итогам января-ноября 2023 года увеличила объем экспорта казахстанской нефти из порта Актау на 50% год к году, до 3,6 миллиона тонн, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Аналитик сделал прогноз по цене нефти Urals на конец 2024 года

"Экспорт казахстанской нефти из порта Актау за 11 месяцев 2023 года составил 3 миллиона 62 тысячи тонн, что на 1 миллион 14 тысяч тонн, или на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным компании, это связано с увеличением объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 205 тысяч тонн до 1,238 миллиона тонн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, за 11 месяцев из порта Актау по направлению порта Махачкала отгрузили 1,824 миллиона тонн нефти.