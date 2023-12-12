МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что страна планирует начать экспорт сырой нефти в январе 2024 года. Нигер ввел в эксплуатацию трубопровод для поставки нефти в Бенин

В начале ноября Нигер при поддержке китайской компании PetroChina ввел в строй трубопровод длиной около 2 тысяч километров, по которому нефть из страны будет поставляться в соседний Бенин.

"Осуществляется транспортировка к Атлантическому океану… в январе следующего года… мы можем надеяться на первые поставки нигерской сырой нефти", — заявил Тчиани в интервью национальному нигерскому телевидению RTN.

По его словам, из "90 тысяч баррелей в день", которые будут направляться в Бенин, Нигер будет получать 25,4% дохода.

В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.