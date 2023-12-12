МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,4 доллара с 83,99 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Цена нефти марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня

Также EIA понизило прогноз средней цены Brent на 2024 год — до 82,57 доллара с 93,24 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год также был снижен — до 77,63 доллара за баррель с ноябрьской оценки в 79,41 доллара, как и прогноз на 2024 год — до 78,07 доллара с 89,24 доллара.

Также Минэнерго США незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.

В ноябре Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 12,9 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — повысило на 30 тысяч баррелей в сутки, до 13,15 миллиона баррелей в день.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.

Более того, Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023 и 2024 годы на 40 и 100 тысяч баррелей в сутки, до 101 и 102,34 миллиона баррелей в сутки соответственно.

В ноябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире вырастет до 101,04 и 102,44 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Теперь, согласно приложенным материалам, прогноз потребления на 2023 год составляет 101 миллион баррелей в сутки, а в 2024 году — 102,34 миллиона. Таким образом, минэнерго США ожидает спрос меньше на 40 тысяч баррелей в текущем году и на 100 тысяч баррелей в 2024 году, чем в прошлом месяце.

Из данных министерства следует, что мировое потребление нефти вырастет в 2023 году на 1,85 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — на 1,34 миллиона.