ДОХА, 13 дек — ПРАЙМ. В настоящее время Сирия добывает с месторождений под контролем правительства страны только около 15 тысяч баррелей нефти в день, что в четыре раза меньше показателя десятилетней давности и покрывает только малую часть нужд страны в топливе, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур, который принял участие в созданной в Катаре 12-ой Арабской энергетической конференции. Сирия заключила с Россией контракт на покупку пшеницы

"В настоящее время Сирия добывает со своих месторождений около 15 тысяч баррелей нефти в сутки и десять миллионов кубических метров газа, что покрывает только малую часть потребностей страны в топливе", — отметил министр.

Согласно данным сайта BP, добыча нефти в Сирии в 2008 году составляла 406 тысяч баррелей в сутки, в 2011 году она снизилась до 353 тысяч баррелей в день, а в 2013 году составляла 59 тысяч баррелей в сутки. Пять лет назад этот показатель опустился до 24 тысяч баррелей в сутки.