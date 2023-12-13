МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК сохраняет оценку по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,46 миллиона баррелей в сутки, до 102,11 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Котировки нефти снижаются ввиду опасений относительно избытка предложения

"Оценка роста мирового спроса на нефть в 2023 году остается неизменной по сравнению с прогнозом прошлого месяца — рост сохраняется на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки… Ожидается, что общий объем мирового спроса на нефть составит 102,1 миллиона баррелей в сутки в 2023 году главным образом за счет потребностей стран, не входящих в ОЭСР", — сообщается в отчете.

Ожидается, что в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 70 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,82 миллиона баррелей в сутки. В странах, не входящих в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,39 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,29 миллиона баррелей.

ОПЕК все так же ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 миллиона баррелей нефти в сутки.

Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть в 2024 году вырастет на 0,26 миллиона баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост прогнозируется почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что также соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии, Латинской Америке и других странах Азии.