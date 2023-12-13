МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре сократились на 12,8 миллиона баррелей, составив 2,818 миллиарда баррелей и оказавшись на 66 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2023 год

"Предварительные данные за октябрь 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР снизились на 12,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2 818 миллиона баррелей, они были на 45 миллионов баррелей выше, чем год назад, но на 66 миллионов баррелей ниже последнего среднего пятилетнего значения и на 128 миллионов баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", — сообщает ОПЕК.

Уточняется, что запасы нефти в ОЭСР в октябре составили 1,342 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,476 миллиарда баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.