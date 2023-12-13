РИМ, 13 дек — ПРАЙМ. Нефть впервые с 2015 года вновь стала главным источником энергии в Италии, оттеснив на второй план природный газ, спрос на нефть в мире в 2024 году продолжит расти, заявил в среду в Риме президент ассоциации топливно-энергетических компаний Италии (Unem) Джанни Мурано. ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

По его словам, в 2023 году спрос на энергоносители в Италии составил около 145 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что на 3% меньше, чем в прошлом году и примерно на 9% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом более 70% такого сокращения было вызвано снижением потребления газа, прежде всего, в течение двух последних лет.

"В целом по сравнению с ситуацией 10-летней давности потребление энергии в Италии сократилось на 20%, что отчасти объясняется повышением эффективности, а отчасти деиндустриализацией, связанной с меньшим потреблением газа. Частично здесь также сказалось влияние роста использования возобновляемых источников энергии", — отметил Мурано.

Согласно данным Unem, в настоящее время нефть покрывает 37% энергетических потребностей Италии. Что касается природного газа, то его потребление снизилось на 8,5% и составляет сейчас 35% национального потребления энергоносителей. За последнее время в итальянской экономике наметилась тенденция к глубокой реструктуризации и оптимизации производственных процессов, в особенности в сфере, где активно используется газ, что будет иметь серьезные системные последствия. Одновременно в текущем году на 9% возрос объем использования возобновляемых источников энергии, прежде всего за счет гидроэнергии.

Мурано также добавил, что мировой спрос на нефть продолжает расти, и эта тенденция сохранится в 2024 году, причем прежде всего в развивающихся странах.

ОПЕК ранее в среду сообщила, что мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 миллиона баррелей нефти в сутки.