МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,4 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 101,7 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году

"В отчете за этот месяц рост мирового спроса на нефть в 2023 году был снижен на 90 тысяч баррелей в сутки, до 2,3 миллиона баррелей в сутки, в результате чего спрос достигнет 101,7 миллиона баррелей в сутки", – сказано в сообщении.

В ноябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 102 миллионов баррелей в сутки и рост на 2,4 миллиона баррелей в сутки.

По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,2 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,7 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА оценивает спрос на уровне 102,8 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом – 102,2 миллиона баррелей в сутки.

Такой рост в текущем году "скрывает влияние дальнейшего ослабления макроэкономического климата", говорится в докладе. Рост мирового спроса в четвертом квартале, как уточняется, был пересмотрен в сторону снижения почти на 400 тысяч баррелей в сутки, причем более половины снижения пришлось на Европу.

"При этом ожидается, что замедление продолжится в 2024 году, глобальный рост снизится вдвое, до 1,1 миллиона баррелей в сутки, поскольку рост ВВП в крупных странах останется ниже тренда. Повышение эффективности и бурно развивающийся парк электромобилей также снизит спрос", – сообщается в докладе. В 2024 году, по оценкам МЭА, спрос составит почти 102,8 миллиона баррелей в сутки.