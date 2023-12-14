МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,8 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

В прошлом месяце агентство прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,7 миллиона баррелей в сутки — до 101,8 миллиона баррелей в сутки.

"Общий рост добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в стуки увеличит мировое предложение в 2023 году до 101,9 миллиона баррелей в сутки, это самый высокий уровень за всю историю", — говорится в декабрьском докладе.

По мнению агентства, на такие показатели повлиял рост добычи в США, Бразилии и Иране, который превзошел ранние прогнозы.

В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, — на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до "нового рекордного уровня" в 103,2 миллиона баррелей в сутки.