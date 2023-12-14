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Запасы нефти и нефтепродуктов ОЭСР снизились в октябре
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Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 19,1 миллиона баррелей — до 2,812 миллиарда... ПРАЙМ, 14.12.2023
нефть, энергетика, новости, оэср, мэа, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 19,1 миллиона баррелей — до 2,812 миллиарда баррелей, оставались ниже среднего пятилетнего уровня на 71,2 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР в октябре снизились на 19,1 миллиона баррелей, до 2 812 миллионов баррелей, что на 71,2 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.