МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 19,1 миллиона баррелей — до 2,812 миллиарда баррелей, оставались ниже среднего пятилетнего уровня на 71,2 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР в октябре снизились на 19,1 миллиона баррелей, до 2 812 миллионов баррелей, что на 71,2 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.