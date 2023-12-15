2023-12-15T09:32:42+03:00
2023-12-15T09:32:42+03:00
2023-12-15T09:32:42+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231215/842574619.html
Стали известны крупнейшие импортеры российского топлива
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Турция и Бразилия стали основными покупателями российского топлива после смягчения экспортного эмбарго, введенного в 2023 году, пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler. По... ПРАЙМ, 15.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, турция, бразилия, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Турция и Бразилия стали основными покупателями российского топлива после смягчения экспортного эмбарго, введенного в 2023 году, пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler.
По данным аналитиков, в декабре Турция увеличила импорт до 319 тысяч баррелей в сутки, а Бразилия — до почти 274 тысяч баррелей в сутки. Динамика экспорта сохранится на уровне около миллиона баррелей в сутки, но не превысит рекордные показатели марта 2023-го в 1,26 миллиона баррелей в сутки, заявил эксперт Kpler Виктор Катона.
В газете отметили, что причиной станет сокращение темпов нефтепереработки в первой половине декабря и договоренности в рамках ОПЕК+, которые касаются сокращения поставок иностранным государствам нефти и нефтепродуктов.
Ранее 21 сентября российские власти запретили вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В октября запрет на экспорт дизеля частично отменили, а спустя две недели сняли ограничения и в отношении бензина.