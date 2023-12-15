МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Турция и Бразилия стали основными покупателями российского топлива после смягчения экспортного эмбарго, введенного в 2023 году, пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler. Эксперт рассказала, почему Бразилия предпочитает нефть из России

По данным аналитиков, в декабре Турция увеличила импорт до 319 тысяч баррелей в сутки, а Бразилия — до почти 274 тысяч баррелей в сутки. Динамика экспорта сохранится на уровне около миллиона баррелей в сутки, но не превысит рекордные показатели марта 2023-го в 1,26 миллиона баррелей в сутки, заявил эксперт Kpler Виктор Катона.

В газете отметили, что причиной станет сокращение темпов нефтепереработки в первой половине декабря и договоренности в рамках ОПЕК+, которые касаются сокращения поставок иностранным государствам нефти и нефтепродуктов.

Ранее 21 сентября российские власти запретили вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В октября запрет на экспорт дизеля частично отменили, а спустя две недели сняли ограничения и в отношении бензина.