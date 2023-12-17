2023-12-17T14:40:17+03:00
2023-12-17T14:40:17+03:00
2023-12-17T14:40:17+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231217/842589859.html
Новак ожидает снижения объемов экспорта нефти в 2023 году
Нефть
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Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер . Новак в разговоре с... ПРАЙМ, 17.12.2023
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер .
Новак в разговоре с журналистами напомнил о добровольном сокращении добычи и экспорта нефти в России.
"По объемам экспорта нефти на этот год – 247 миллионов тонн или уточняется?", – спросили у вица-премьера журналисты.
"Уточняется в связи с этими обязательствами", – ответил Новак, уточнив, что показатель корректируется в сторону понижения.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составляет 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубит сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.