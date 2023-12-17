МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия уже в декабре начнёт углублять сокращение экспорта нефти, возможно, на 50 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю за май-июнь, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Российская экономика стала менее зависима от нефтегаза, заявила глава ЦБ

Сейчас добровольное сокращение экспорта нефти России составляет 300 тысяч баррелей в сутки, но, как ранее говорил Новак, в первом квартале оно углубится до 500 тысяч, из которых предлагается 300 тысяч на нефть и 200 тысяч на нефтепродукты.

"У нас официально 300 тысяч дополнительно, на первый квартал 500 тысяч сокращение экспорта. Но мы в декабре уже будем добавлять дополнительные объемы, это будет больше 300 тысяч. Это может быть как раз на 50 тысяч баррелей, может быть больше", — ответил Новак на вопрос, снизится ли экспорт по итогам декабря на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем за май-июнь.