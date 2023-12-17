2023-12-17T15:56:14+03:00
2023-12-17T15:56:14+03:00
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https://1prime.ru/oil/20231217/842590333.html
Россия начнет углублять сокращение экспорта нефти, заявил Новак
Нефть
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Россия уже в декабре начнёт углублять сокращение экспорта нефти, возможно, на 50 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю за май-июнь, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 17.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, сокращение экспорта нефти, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия уже в декабре начнёт углублять сокращение экспорта нефти, возможно, на 50 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю за май-июнь, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас добровольное сокращение экспорта нефти России составляет 300 тысяч баррелей в сутки, но, как ранее говорил Новак, в первом квартале оно углубится до 500 тысяч, из которых предлагается 300 тысяч на нефть и 200 тысяч на нефтепродукты.
"У нас официально 300 тысяч дополнительно, на первый квартал 500 тысяч сокращение экспорта. Но мы в декабре уже будем добавлять дополнительные объемы, это будет больше 300 тысяч. Это может быть как раз на 50 тысяч баррелей, может быть больше", — ответил Новак на вопрос, снизится ли экспорт по итогам декабря на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем за май-июнь.