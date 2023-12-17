МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Минэнерго прорабатывает варианты исключения производителей "специфической продукции" из-под действия заградительной пошлины на нефтепродукты, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Словакия сохранила возможность использовать нефть из России, заявил Фицо

"Мы прорабатываем варианты исключения из-под запрета производителей специфической продукции, которая не может использоваться для обхода заградительной пошлины на вывоз моторных топлив", — сказал министр.

Под специфической продукцией могут подразумеваться, например, масла, химия и подобные товары.

Минэнерго РФ работает над совершенствованием критериев по заградительной пошлине, сообщали ранее в декабре РИА Новости в министерстве. После проведения анализа всех предложений от организаций Минэнерго сможет выйти с инициативой по изменению постановления.

В "Деловой России" пояснили агентству, что пять малых и средних НПЗ столкнулись со сложностями из-за уплаты этой пошлины.

Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, была введена заградительная пошлина на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года. Под уплату сбора попадают предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год.