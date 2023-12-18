МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британская энергокомпания BP plc. приостанавливает танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю на фоне роста эскалации в регионе, сообщает в понедельник газета Financial Times. Стало известно, сколько сэкономила Турция за счет поставок нефти из России

"Компания BP приостановит все поставки нефти через Красное море, что стало очередным признаком эскалации кризиса, вызванного нападениями йеменских повстанцев на суда в этом районе и угрожающего ключевому маршруту мировой торговли", — пишет издание.

Ранее о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю сообщили французская транспортная компания CMA CGM, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd и датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk.

Йеменские хуситы предупреждали о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море, после того как суда некоторых компаний подверглись атакам в регионе.