2023-12-18T16:24:04+03:00
2023-12-18T16:24:04+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20231218/842600314.html
BP приостановила нефтеперевозки через Красное море, пишет FT
Нефть
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Британская энергокомпания BP plc. приостанавливает танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю на фоне роста эскалации в регионе, сообщает в понедельник газета Financial... ПРАЙМ, 18.12.2023
нефть, энергетика, новости, красное море, нефть, bp
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британская энергокомпания BP plc. приостанавливает танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю на фоне роста эскалации в регионе, сообщает в понедельник газета Financial Times.
"Компания BP приостановит все поставки нефти через Красное море, что стало очередным признаком эскалации кризиса, вызванного нападениями йеменских повстанцев на суда в этом районе и угрожающего ключевому маршруту мировой торговли", — пишет издание.
Ранее о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю сообщили французская транспортная компания CMA CGM, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd и датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk.
Йеменские хуситы предупреждали о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море, после того как суда некоторых компаний подверглись атакам в регионе.