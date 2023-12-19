ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сейчас подросли, а ситуация на рынке балансируется, поэтому нельзя говорить о необходимости каких-то дополнительных действий со стороны ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращений ОПЕК+

Комментируя вопрос о том, обсуждаются ли на данный момент дополнительные ограничения в рамках ОПЕК+, Новак сказал: "Посмотрим, тоже в зависимости от необходимости. Сейчас цена несколько подрастает, ситуация балансируется более-менее. Будем мониторить, здесь нельзя говорить, что уже какие-то надо решения принимать. Мы всегда смотрим на ситуацию".

Он добавил, что все необходимые к настоящему моменту решения уже приняты на прошедшей встрече.

ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.