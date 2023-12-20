РОССИЯ, 20 дек — ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь 2023 года поставила в Китай 97,46 миллиона тонн нефти на 55,018 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР. Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Рост объема поставок за январь-ноябрь этого года составил 22,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 779,77 миллиона тонн нефти на 54,684 миллиарда долларов.

Отдельно в ноябре Китай закупил в РФ 9 миллионов тонн нефти на 5,537 миллиарда долларов.

На втором месте по поставкам нефти в Китай в январе-ноябре расположилась Саудовская Аравия — 79,97 миллиона тонн на 50 миллиардов долларов, на третьем — Ирак (54,12 миллиона тонн на 32 миллиарда долларов).

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года Китай закупил в России 86,2 миллиона тонн нефти на 58,5 миллиарда долларов.