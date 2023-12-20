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2023
https://1prime.ru/oil/20231220/842617267.html
Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай
Нефть
Новости
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Россия за январь-ноябрь 2023 года поставила в Китай 97,46 миллиона тонн нефти на 55,018 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных,... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, россия, китай, нефть, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОССИЯ, 20 дек — ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь 2023 года поставила в Китай 97,46 миллиона тонн нефти на 55,018 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за январь-ноябрь этого года составил 22,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 779,77 миллиона тонн нефти на 54,684 миллиарда долларов.
Отдельно в ноябре Китай закупил в РФ 9 миллионов тонн нефти на 5,537 миллиарда долларов.
На втором месте по поставкам нефти в Китай в январе-ноябре расположилась Саудовская Аравия — 79,97 миллиона тонн на 50 миллиардов долларов, на третьем — Ирак (54,12 миллиона тонн на 32 миллиарда долларов).
Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года Китай закупил в России 86,2 миллиона тонн нефти на 58,5 миллиарда долларов.