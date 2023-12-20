МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти — без нее они не смогут существовать, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев. Бойкот Москвы отменяется: Чехия сдалась первой

"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что у Чехии при этом есть возможность получать небольшие объемы нефти через нефтепровод из Европы. "Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", — подчеркнул Токарев.