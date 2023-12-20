МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" в первом полугодии 2024 года запустит нефтеперекачивающую станцию в Иркутской области, что позволит поставлять в Китай по железной дороге и через порт Козьмино еще 7 миллионов тонн нефти в год, сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

"В Иркутской области мы ведем строительство нефтеперекачивающей станции Ачинская, она будет введена где-то в первой половине следующего года. Это позволит дополнительно плюс 7 миллионов тонн в КНР, ну и на площадку порта Козьмино", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".