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2023
https://1prime.ru/oil/20231220/842618831.html
В "Транснефти" ожидают увеличения поставок нефти в Китай в 2024 году
Нефть
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" в первом полугодии 2024 года запустит нефтеперекачивающую станцию в Иркутской области, что позволит поставлять в Китай по железной дороге и... ПРАЙМ, 20.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" в первом полугодии 2024 года запустит нефтеперекачивающую станцию в Иркутской области, что позволит поставлять в Китай по железной дороге и через порт Козьмино еще 7 миллионов тонн нефти в год, сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев.
"В Иркутской области мы ведем строительство нефтеперекачивающей станции Ачинская, она будет введена где-то в первой половине следующего года. Это позволит дополнительно плюс 7 миллионов тонн в КНР, ну и на площадку порта Козьмино", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".