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2023
https://1prime.ru/oil/20231220/842620933.html
Стоимость нефти Brent выросла до максимума впервые с 1 декабря
Нефть
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Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.39 мск цена... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, мир, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.39 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель, показатель впервые с 1 декабря превышает 80 долларов. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 74,84 доллара.