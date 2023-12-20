МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

По состоянию на 11.39 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель, показатель впервые с 1 декабря превышает 80 долларов. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 74,84 доллара.