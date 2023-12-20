МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию — снизится на 10%, а в Венгрию — на 2%, и в следующем году объемы должны быть такими же, заявил глава нефтетранспортной компании "Транснефть" Николай Токарев. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

"Чехия в прошлом году — 4,2 (миллиона тонн — ред.), 124% к 2021 году, в этом году 4,2 (миллиона тонн — ред.), то есть 100% тот же объем, который был в прошлом. Словакия — 5,25 (миллиона тонн — ред.) — это 100% по отношению к 2021 году. В этом году снижение на 10%, это у словаков. Венгрия — почти 5 миллионов, это 144% к 2021 году, в этом 98% к 2022 году. Все эти объемы сохранились. Они будут в 2023 году так выглядеть", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Заявки следующего года будут примерно такими же, потому что и Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти", — добавил Токарев.

Во втором квартале 2021 года Россия была крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Европу, на нее приходилась почти треть от общего объема импорта. США и Норвегия обеспечивали по 8 процентов каждая, чуть меньше — Казахстан, Ливия и Саудовская Аравия. По итогам второго квартала 2022 года доля России в нефтяном импорте ЕС сократилась до 22 процентов.

Согласно отчету Евростата за сентябрь, доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме импорта в страны Евросоюза по итогам второго квартала 2023 года сократилась до 2,3 процента.