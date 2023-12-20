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2023
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В "Транснефти" назвали сумму программы долгосрочного развития
Нефть
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Программа долгосрочного развития "Транснефти" на ближайшие пять лет составит 1,5 триллиона рублей, сообщил глава компании Николай Токарев. "В ближайшие пять лет, до 2028 года,... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, транснефть, программа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Программа долгосрочного развития "Транснефти" на ближайшие пять лет составит 1,5 триллиона рублей, сообщил глава компании Николай Токарев.
"В ближайшие пять лет, до 2028 года, программа долгосрочного развития "Транснефти" предусматривает порядка 1,5 триллиона рублей на строительство и замену линейной части, на замену электромеханического, насосного оборудования, строительство резервуарных парков, много чего еще", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".