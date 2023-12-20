МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Программа долгосрочного развития "Транснефти" на ближайшие пять лет составит 1,5 триллиона рублей, сообщил глава компании Николай Токарев. "Транснефть" запустит новую нефтеперекачивающую станцию

"В ближайшие пять лет, до 2028 года, программа долгосрочного развития "Транснефти" предусматривает порядка 1,5 триллиона рублей на строительство и замену линейной части, на замену электромеханического, насосного оборудования, строительство резервуарных парков, много чего еще", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".